В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на канализационных сетях

15:20 | 21.10.2019

Фото: twitter.com

Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку МУП «Новые технологии» в связи с гибелью работника вследствие обвала грунта при проведении ремонтных работ на инженерных сетях.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в минувшую пятницу во время проведения ремонтных работ на канализационных сетях в пос. Белоярский произошел обвал грунта во время земляных работ. В результате погиб слесарь-ремонтник 5 разряда, 1980 г.р.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, расследование которого взято в прокуратуре на контроль).



В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в МУП «Новые технологии» при проведении земляных работ. Помимо прочего, прокуратура из Государственной инспекции труда истребовала материалы расследования несчастного случая на производстве.



Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»