В Екатеринбурге назревает межкультурный скандал

15:00 | 21.10.2019

Фото: yandex.by

«Комитет общественного контроля» сообщает, что на уралмашевском рынке «Омега», принадлежащем депутату Заксобрания Свердловской области Владимиру Смирнову, в «халяльных пельменях» была обнаружена свинина. И не только.



Участниками истории оказались несколько уральских политиков и представитель главы Чечни на Урале Рамзана Кадырова Джамлайла Абдулкадыров.



Причиной для проверки стали многочисленные нарушения условий хранения пельменей ООО «Равис - Птицефабрика Сосновская», предположительно, в них должен был обнаружиться сальмонеллез. Однако настоящим сюрпризом стало нахождение в халяльном продукте ДНК свинины.



По словам председателя «Комитета общественного контроля» Сергея Сиова, сейчас готовится официальное заключение, но уже сейчас известно, что в одном из образцов продукции обнаружены бактерии сальмонеллы, а также выявлены микробиологические отклонения и несоответствия ГОСТу.



В экспертно-лабораторном исследовании продукции по просьбе чеченской диаспоры принимали участие специалисты Управления Россельхознадзора.



В свою очередь помощник Джамлайла Абдулкадырова Адам Калаев выражает возмущение диаспоры и заявляет о необходимости проверки всей халяльной продукции на Урале.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»