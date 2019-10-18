Евгений Куйвашев встретится с президентом Республики Беларусь

14:10 | 21.10.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во главе делегации отправился в Республику Беларусь с рабочим визитом. На сегодняшний день развитие связей Свердловской области с Республикой является одним из приоритетных направлений международной деятельности Свердловской области.



На повестке дня – презентация инвестиционного потенциала Свердловской области, а также – расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.



Губернатор отмечает, что планируется создание рабочей группы, которая станет координатором по вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры в Свердловской области. Строительство будет на взаимовыгодных условиях.



На четверном Совете делового сотрудничества между Свердловской областью и Беларусью кроме Евгения Куйвашева Средний Урал представят председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты регионального парламента, отраслевые министры, главы муниципальных образований Свердловской области, представители уральских вузов и руководители более 50 свердловских предприятий.



Известно, что Беларусь входит в десятку среди 160 стран-партнеров региона. По итогам первого полугодия 2019 года взаимный товарооборот между областью и Республикой увеличился на 3%. В прошлом году товарооборот составил 430 млн. долларов США.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»