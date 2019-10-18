На Урале сгорел магазин

13:39 | 21.10.2019

Фото: Катерина Якушева

Сегодня утром в поселке Восточный, Сосьвинский городской округ, на площади 204 квадратных метра сгорел продуктовый магазин.



Как сообщается в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава.



В 05:35 ликвидировано открытое горение. В 08:00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»