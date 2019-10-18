В Екатеринбурге пропал молодой человек

13:27 | 21.10.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 23-летнего Александра Лаптева. 19 октября молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светлые волосы (платина). Особые приметы: отсутствуют.



В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, серую шапку, ближе к черному, черные кроссовки и светло-синие джинсы.



Если вы узнаете пропавшего молодого человека или владеете информацией о его примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу Ларисе по номеру телефона +79045472743

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»