На Урале осужден водитель КамАЗа, убивший семью полицейского

13:13 | 21.10.2019

Фото: sm-news.ru

В Нижних Сергах вынесен приговор водителю КамАЗа, убившего семью участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Красноуфимский».



Нижнесергинский районный суд назначил виновнику аварии 5,5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Также в пользу дочери погибшего полицейского с водителя взыскано 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, 16 мая на 240 км дороги Пермь-Екатеринбург водитель КамАЗа не стравился с управлением. В результате тягач столкнулся с Lada Granta и «УАЗ Патриот». Семья участкового, находившаяся в Lada, в том числе ребенок 11 лет, погибли на месте. Пассажирка автомобиля «УАЗ Патриот» получила тяжелые травмы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»