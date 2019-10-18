В Екатеринбурге грабителя банка, убившего человека, отправили в СИЗО

12:59 | 21.10.2019

Фото: Виталий Дикушин, OK.ru

Виталий Дикушин, который напал на отделение банка «Открытие» и убил человека, отправится в СИЗО. Пресс-служба Свердловского областного суда сообщает, что мужчина будет находиться под стражей до 18 декабря 2019 года.



Напомним, в минувшую пятницу на офис банка, расположенный на улице Малышева, 128, было произведено нападение. Дикушин зашел в отделение, выстрелил в стену и камеру видеонаблюдения из обреза, после чего потребовал деньги из кассы. Шесть человек, присутствовавших в зале, попытались скрутить нападавшего.



Дикушин выстрелил в одного из посетителей банка, но, несмотря на это, он был задержан до приезда полицейских.



Мужчина, раненный из обреза, погиб на месте происшествия. Представители банка «Открытие», где произошел инцидент, заявили, что окажут помощь семье погибшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»