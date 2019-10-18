Новости дня
12:59 | 21.10.2019
Фото: Виталий Дикушин, OK.ru
В Екатеринбурге грабителя банка, убившего человека, отправили в СИЗО
Напомним, в минувшую пятницу на офис банка, расположенный на улице Малышева, 128, было произведено нападение. Дикушин зашел в отделение, выстрелил в стену и камеру видеонаблюдения из обреза, после чего потребовал деньги из кассы. Шесть человек, присутствовавших в зале, попытались скрутить нападавшего.
Дикушин выстрелил в одного из посетителей банка, но, несмотря на это, он был задержан до приезда полицейских.
Мужчина, раненный из обреза, погиб на месте происшествия. Представители банка «Открытие», где произошел инцидент, заявили, что окажут помощь семье погибшего.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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