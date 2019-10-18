На Урале пожилая женщина попала под колеса поезда

12:36 | 21.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

Под колеса пассажирского поезда «Оренбург-Екатеринбург» попала неустановленная женщина (на вид 60-70 лет).



Как было установлено в ходе опроса локомотивной бригады, машинист подал сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось – женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Сообщается, что пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. По данному факту идет доследственная проверка.



Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, уже проведен осмотр места происшествия и опрошен машинист локомотивной бригады. Также дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты.



Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность пострадавшей устанавливается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»