на Урале сгорел жилой дом

12:20 | 21.10.2019

Фото: www.n71.ru

Сегодня ночью в селе Таборы случился пожар. На площади 76 квадратных метров горел частный жилой дом. Были повреждены надворные постройки, кровля, перекрытие и стены.



Как сообщается в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 02:36, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены лишь к 04:58 утра.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»