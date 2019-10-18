Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

12:11 | 21.10.2019

Фото: www.novreg.ru

Украдено 23 миллиона: главврач Уральской больницы предстанет перед судом

Прокуратура Талицкого района направила в суд дело в отношении бывшего главного врача областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян». Он обвиняется в хищении более 23 млн. рублей из бюджета учреждения, в котором работал, и легализации похищенных средств.

Бывший главврач, оплачивая фиктивные договора с фирмами-«однодневками», потратил более 13 млн. рублей из бюджета учреждения. Помимо прочего, обвиняемый «выплатил» более 10 млн. рублей индивидуальным предпринимателям, которые также как и другие фирмы не оказывали услуг учреждению здравоохранения. Впоследствии денежные средства, выплаченные учреждением предпринимателям, зачислены на личные счеты обвиняемого.

Согласно материалам дела, в целях придания законного вида владению похищенными у областной больницы денежными средствами обвиняемым совершен ряд финансовых операций между счетами связанных с ним лиц с последующим зачислением на свои счета.

Известно, что обвиняемый занимал должность главного врача больницы медицинской реабилитации с 1986 по 2018 года. С 2013 года до самого увольнения и даже после мужчина использовал бензин и топливо, принадлежащие учреждению, на личные цели. В том числе, перевозку личных вещей после увольнения из учреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талицкий районный суд. Бывшему главврачу грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:20 | 21.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков расширить знания об интернете и велоспорте

15:20 | 21.10.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на канализационных сетях

15:09 | 21.10.2019
Депутаты Пермской городской Думы оценили проект транспортного тарифа

15:00 | 21.10.2019
В Екатеринбурге назревает межкультурный скандал

14:25 | 21.10.2019
В Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

14:10 | 21.10.2019
Евгений Куйвашев встретится с президентом Республики Беларусь

13:39 | 21.10.2019
На Урале сгорел магазин

13:27 | 21.10.2019
В Екатеринбурге пропал молодой человек

13:13 | 21.10.2019
На Урале осужден водитель КамАЗа, убивший семью полицейского

12:59 | 21.10.2019
В Екатеринбурге грабителя банка, убившего человека, отправили в СИЗО

12:59 | 21.10.2019
В Перми выберут победителей ежегодной премии «Тренер года»

12:49 | 21.10.2019
Власти Прикамья обеспечат современными аппаратами ИВЛ маленьких пациентов детской больницы № 13

12:36 | 21.10.2019
На Урале пожилая женщина попала под колеса поезда

12:33 | 21.10.2019
Предприятия Прикамья смогут принять участие в акселераторе от РФПИ

12:20 | 21.10.2019
на Урале сгорел жилой дом

12:11 | 21.10.2019
Украдено 23 миллиона: главврач Уральской больницы предстанет перед судом

12:10 | 21.10.2019
Новый инвестиционный проект ЛУКОЙЛа в Пермском крае позволит создать 400 рабочих мест

12:01 | 21.10.2019
Неделя в Перми будет теплой

11:44 | 21.10.2019
В Талицком городском округе сгорела баня

11:31 | 21.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретит «Ак Барс»

11:06 | 21.10.2019
Из Екатеринбурга депортировали более 1500 мигрантов

11:03 | 21.10.2019
«Уралкалий» – обладатель премии «Хрустальная пирамида-2019»

10:42 | 21.10.2019
Ночью в Екатеринбурге эвакуировали жителей 16-этажки из-за пожара

10:15 | 21.10.2019
Екатеринбург утром встал в пробки из-за гололеда

09:59 | 21.10.2019
Мокрый снег и гололёд: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели

09:31 | 21.10.2019
В ночном клубе Екатеринбурга посетитель открыл стрельбу

09:09 | 21.10.2019
На дорогах Екатеринбурга и свердловских трассах ограничено движение автобусов

20.10.2019

19:11 | 20.10.2019
На Завокзальной в Екатеринбурге горел грузовик

18:33 | 20.10.2019
Боец с Урала стал чемпионом лиги Titan FC

18:19 | 20.10.2019
В Google-картах появилась новая станция метро в Екатеринбурге

16:43 | 20.10.2019
Представились сотрудниками газовой службы: В Нижнем Тагиле ищут людей, укравших полмиллиона у пенсионерки

16:06 | 20.10.2019
Из пятиэтажки в Екатеринбурге пожарные эвакуировали 16 человек после возгорания на балконе

15:53 | 20.10.2019
На участие в третьем сезоне «Лидеров России» подали заявки более трех тысяч уральцев

15:09 | 20.10.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее

14:33 | 20.10.2019
Ночью в Екатеринбурге полиция и ОМОН занимались отловом угонщиков

13:53 | 20.10.2019
Екатеринбург взял первое место в рейтинге популярных городов УрФО для туризма





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 