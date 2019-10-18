Украдено 23 миллиона: главврач Уральской больницы предстанет перед судом

12:11 | 21.10.2019

Фото: www.novreg.ru

Прокуратура Талицкого района направила в суд дело в отношении бывшего главного врача областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян». Он обвиняется в хищении более 23 млн. рублей из бюджета учреждения, в котором работал, и легализации похищенных средств.



Бывший главврач, оплачивая фиктивные договора с фирмами-«однодневками», потратил более 13 млн. рублей из бюджета учреждения. Помимо прочего, обвиняемый «выплатил» более 10 млн. рублей индивидуальным предпринимателям, которые также как и другие фирмы не оказывали услуг учреждению здравоохранения. Впоследствии денежные средства, выплаченные учреждением предпринимателям, зачислены на личные счеты обвиняемого.



Согласно материалам дела, в целях придания законного вида владению похищенными у областной больницы денежными средствами обвиняемым совершен ряд финансовых операций между счетами связанных с ним лиц с последующим зачислением на свои счета.



Известно, что обвиняемый занимал должность главного врача больницы медицинской реабилитации с 1986 по 2018 года. С 2013 года до самого увольнения и даже после мужчина использовал бензин и топливо, принадлежащие учреждению, на личные цели. В том числе, перевозку личных вещей после увольнения из учреждения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Талицкий районный суд. Бывшему главврачу грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»