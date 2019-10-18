В Талицком городском округе сгорела баня

11:44 | 21.10.2019

Фото: pozhar.info

Сегодня утром в деревне Маркова, Талицкий городской округ, случился пожар. На площади девять квадратных метров горели стена и перекрытия частной бани.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники, пять человек личного состава. Спустя 40 минут после возгорания огонь удалось потушить. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:30 утра.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»