ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретит «Ак Барс»

11:31 | 21.10.2019

Сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилиста» на родной арене КРК «Уралец» проведёт матч с казанским клубом «Ак Барс». Начало в 19:00.



За всю историю команды встречались 37 раз. В 24 играх «Ак Барс» смог одержать победу, забросив в ворота уральского клуба 67 шайб и получив в ответ лишь 40. На общей турнирной таблице «Автомобилист» находится на 12-ой строчке (22 очка), а «Ак Барс» занимает третье место (28 очков).



Напомним, затем, 25 октября, уральский клуб в Екатеринбурге проведёт встречу с магнитогорским «Металлургом» и на этом завершит очередную домашнюю серию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»