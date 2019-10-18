Из Екатеринбурга депортировали более 1500 мигрантов

11:06 | 21.10.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Из уральской столицы за нарушение режима пребывания на территории РФ с начала года выдворили 1559 мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



При этом, за последний месяц из Екатеринбурга на родину отправили 114 иностранцев из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.



Отметим, что иностранные граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, нарушая правила въезда, режима пребывания или осуществления трудовой деятельности, по закону, подвергаются депортации. Добавим, что в прошлом году из Екатеринбурга приставы отправили домой более 1600 мигрантов.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»