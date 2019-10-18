В ночном клубе Екатеринбурга посетитель открыл стрельбу

09:31 | 21.10.2019

Фото: telegraf.in.ua

В екатеринбургском ночном клубе Hops один из посетителей открыл стрельбу. Пострадало четыре человека.



Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе свердловского главка полиции. Администратор сообщил об инциденте в полицию, после чего в здание отправили следственно-оперативную группу и кинолога с собакой.



Как рассказал начальник пресс-службы главка Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска установили приметы мужчины открывшего стрельбу: 30-35 лет, славянская внешность, худощавый, небритый, одет в темную куртку. Согласно одной из версий, мужчине сделали замечание за поведение, на что он отреагировал неадекватно.



Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи, но никто из них не согласился на госпитализацию. По предварительным данным, злоумышленник использовал травматическое оружие. Один из потерпевших написал заявление в полицию.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»