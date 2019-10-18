На дорогах Екатеринбурга и свердловских трассах ограничено движение автобусов

09:09 | 21.10.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня, 21 октября, из-за ужасно скользких дорог сотрудники ГИБДД ограничили движение автобусов на нескольких направлениях в Екатеринбурге и Свердловской области.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, полное ограничение введено на Алапаевское и Нижнесергинское направления. Также ограничения задели и Кольцовский тракт – автобусы направляют через Щербакова и дублёр Сибирского тракта. Также есть ограничения и в направлении города Березовский.



Инспекторы предупреждают автолюбителей об опасных дорожных условиях и напоминают о неукоснительном соблюдении ПДД. Пешеходов также просят быть внимательными и осторожными. Сегодня лучше надеть нескользкую удобную обувь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»