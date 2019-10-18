На Завокзальной в Екатеринбурге горел грузовик

19:11 | 20.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице на улице Завокзальной сегодня днём загорелся грузовой автомобиль «Ивеко», об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15:56. Тушением тяжеловеса занимались шестеро пожарных с одной спецмашиной. Они справились с огнём за 4 минуты.



Причины пожара не уточняются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»