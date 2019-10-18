Боец с Урала стал чемпионом лиги Titan FC

18:33 | 20.10.2019

Фото: пресс-служба турнира Fight Nights Global

Уральский боец Камал Магомедов стал чемпионом лиги Titan FC в полусреднем весе, задушив противника бразильца Гонсалвеса приемом в стиле Хабиба Нурмагомедова. Как рассказали в пресс-службе бойцовского клуба «Рать», к уральцу теперь могут проявить интерес лиги из топ-3 США.



Победа в этом поединке стала восьмой в карьере Магомедова. Изначально противником Камала был заявлен действующий чемпион организации Майк Грэйвиса. Однако американец снялся из-за травмы, которую получил во время тренировки. В следующем поединке уральский боец будет сражаться именно с ним.



Следует отметить, что лига Titan FC входит в пятерку сильнейших в США. Некоторые её бойцы, показав хороший результат, попадают в UFC.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»