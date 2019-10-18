Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

18:19 | 20.10.2019

Фото: Е1

В Google-картах появилась новая станция метро в Екатеринбурге

На интернет-карте Екатеринбурга появилась десятая станция метрополитена. Некоторых горожан отметка в Google-картах вводит в заблуждение.

Если верить сервису, то остановка «Посадская» располагается на Посадской, 34. Однако в здании на данном месте никакой станции метро пока что нет.

Как передает портал Е1, некоторым пользователям такая шутка не понравилась. Горожане потребовали убрать несуществующую станцию с карты города.

«Если сделали отметку метро, так стройте! Кого ждать?» — приводит цитату одного из возмутившихся пользователей Е1.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:11 | 20.10.2019
На Завокзальной в Екатеринбурге горел грузовик

18:33 | 20.10.2019
Боец с Урала стал чемпионом лиги Titan FC

18:19 | 20.10.2019
В Google-картах появилась новая станция метро в Екатеринбурге

16:43 | 20.10.2019
Представились сотрудниками газовой службы: В Нижнем Тагиле ищут людей, укравших полмиллиона у пенсионерки

16:06 | 20.10.2019
Из пятиэтажки в Екатеринбурге пожарные эвакуировали 16 человек после возгорания на балконе

15:53 | 20.10.2019
На участие в третьем сезоне «Лидеров России» подали заявки более трех тысяч уральцев

15:09 | 20.10.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее

14:33 | 20.10.2019
Ночью в Екатеринбурге полиция и ОМОН занимались отловом угонщиков

13:53 | 20.10.2019
Екатеринбург взял первое место в рейтинге популярных городов УрФО для туризма

13:16 | 20.10.2019
В Екатеринбурге бездомный мужчина сломал подростку руку

12:17 | 20.10.2019
Ночью на Уктусе огонь уничтожил два автомобиля

12:01 | 20.10.2019
В Свердловской области на трассе погибли две девушки

11:04 | 20.10.2019
«Уралочка» обыграла «Динамо» в Москве

10:03 | 20.10.2019
На Старой Сортировке в Екатеринбурге в ДТП с участием KIA погиб пешеход

09:16 | 20.10.2019
В Екатеринбурге на улице Краснолесья во время замены труб погибли двое рабочих

03:58 | 20.10.2019
В Перми изменится маршрут автобуса №2

03:57 | 20.10.2019
Пермяки смогут ближе познакомиться с культурой Китая

03:55 | 20.10.2019
В Перми перенесена автобусная остановка «ЦУМ»

19.10.2019

21:17 | 19.10.2019
В Екатеринбурге на Бебеля водитель устроил аварию и уехал

20:55 | 19.10.2019
На Урале пропала молодая девушка

20:42 | 19.10.2019
«Урал» обыграл «Тамбов» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура РПЛ

20:01 | 19.10.2019
В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

17:09 | 19.10.2019
Движение трамваев до Фрезеровщиков в Екатеринбурге будет открыто с понедельника

16:40 | 19.10.2019
На Ангарской в Екатеринбурге горел подземный гараж

16:21 | 19.10.2019
В Екатеринбурге открылся мемориал воинам-связистам

15:45 | 19.10.2019
В Свердловской области горел частный жилой дом

15:17 | 19.10.2019
В Екатеринбурге в 2020 году текст «Тотального диктанта» может прочитать его автор

14:39 | 19.10.2019
Жители деревни в Свердловской области обратились к Путину с просьбой убрать ЛЭП возле домов

13:34 | 19.10.2019
Сегодня «Урал» сыграет с «Тамбовом»

13:01 | 19.10.2019
Один из троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной передал на волю признание, где взял всю вину на себя

12:35 | 19.10.2019
В Екатеринбурге началась подготовка к проекту межевания участка возле Октябрьской площади

12:13 | 19.10.2019
Подростки избили кошку палками в Екатеринбурге

11:45 | 19.10.2019
В Каменске-Уральском задержали женщину, подозреваемую в присвоении 239 тысяч рублей

11:24 | 19.10.2019
Мерзлякова о статье Куйвашева: Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области

11:04 | 19.10.2019
В центре Екатеринбурга в ДТП погиб человек

10:55 | 19.10.2019
В свердловском МЧС напомнили об осторожности на дорогах во время гололедицы





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 