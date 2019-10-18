В Google-картах появилась новая станция метро в Екатеринбурге

18:19 | 20.10.2019

Фото: Е1

На интернет-карте Екатеринбурга появилась десятая станция метрополитена. Некоторых горожан отметка в Google-картах вводит в заблуждение.



Если верить сервису, то остановка «Посадская» располагается на Посадской, 34. Однако в здании на данном месте никакой станции метро пока что нет.



Как передает портал Е1, некоторым пользователям такая шутка не понравилась. Горожане потребовали убрать несуществующую станцию с карты города.



«Если сделали отметку метро, так стройте! Кого ждать?» — приводит цитату одного из возмутившихся пользователей Е1.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»