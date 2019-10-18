Представились сотрудниками газовой службы: В Нижнем Тагиле ищут людей, укравших полмиллиона у пенсионерки

16:43 | 20.10.2019

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле ищут девушку и мужчину, укравших у пожилой свердловчанки полмиллиона рублей. Как сообщила сама потерпевшая, злоумышленники пришли в квартиру и представились сотрудниками газовой службы.



Придя в дом к 73-летней женщине, подозреваемая стала разговаривать с хозяйкой квартиры о необходимости капитального ремонта, а подозреваемый пошел осматривать жилье. После их ухода пенсионерка и обнаружила пропажу.



Инцидент случился ещё 11 октября, однако женщина обращаться в полицию не спешила. Она объяснила, что не хотела, чтобы её близкие узнали о произошедшем, так как они не догадывались о наличии у неё такой суммы.



Свердловчанка рассказала, что лжегазовикам на вид было 25-30 лет. Рост женщины составлял 170-175 см, она была худощавая с длинными темными волосами. Рост мужчины был около 180-190 см, он также был худощавого телосложения, у него были короткие светлые волосы.



По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»