Из пятиэтажки в Екатеринбурге пожарные эвакуировали 16 человек после возгорания на балконе

16:06 | 20.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге из пятиэтажки на улице Белоярской сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек из-за пожара на балконе квартиры на 3 этаже.



Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 11:35. Уточняется, что в числе эвакуированных были четверо детей.



На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Тушить пламя пожарные закончили в 11:58, а в 12:26 завершилась проливка и разбор сгоревших конструкций.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»