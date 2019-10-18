Новости дня
15:53 | 20.10.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
На участие в третьем сезоне «Лидеров России» подали заявки более трех тысяч уральцев
Как рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», за 10 дней с момента старта заявочной компании всего были поданы более 100 тысяч заявок на участие из всех регионов России и из 20 стран зарубежья.
Добавим, что конкурс «Лидеры России – 2019» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Прием заявок на конкурс продолжится до 23:59 27 октября. В конкурсе могут участвовать лица в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее пяти лет, причем гражданам младше 35 достаточно иметь опыт работы 2 года в качестве руководителя.
Победителям конкурса вручат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Также они смогут поработать с одним из ведущих управленцев России.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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