На участие в третьем сезоне «Лидеров России» подали заявки более трех тысяч уральцев

15:53 | 20.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

3419 свердловчан подали заявки на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России - 2020», об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Как рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», за 10 дней с момента старта заявочной компании всего были поданы более 100 тысяч заявок на участие из всех регионов России и из 20 стран зарубежья.



Добавим, что конкурс «Лидеры России – 2019» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Прием заявок на конкурс продолжится до 23:59 27 октября. В конкурсе могут участвовать лица в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее пяти лет, причем гражданам младше 35 достаточно иметь опыт работы 2 года в качестве руководителя.



Победителям конкурса вручат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Также они смогут поработать с одним из ведущих управленцев России.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»