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15:09 | 20.10.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее

Следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате нарушения правил безопасности при ведении ремонтных земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, вечером 19 октября в Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения, попали под обрушение грунта в траншее. Позже их тела были обнаружены и извлечены из-под завала спасателями МЧС.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Стоит отметить, что наказание за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы до семи лет.

© «Вечерние ведомости»

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