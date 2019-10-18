Новости дня
15:09 | 20.10.2019
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее
Напомним, вечером 19 октября в Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения, попали под обрушение грунта в траншее. Позже их тела были обнаружены и извлечены из-под завала спасателями МЧС.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Стоит отметить, что наказание за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы до семи лет.
© «Вечерние ведомости»
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