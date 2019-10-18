Ночью в Екатеринбурге полиция и ОМОН занимались отловом угонщиков

Фото: «Вечерние ведомости»

Ночью в уральской столице полицейские совместно с ОМОНом занимались поиском угнанных автомобилей. На некоторых улицах города для проверки останавливали буквально каждую машину.Так, порядка 8-10 машин находились на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской, а также на проспекте Космонавтов.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, полиция проводила профилактическое оперативное мероприятие «Стоп-контроль», в рамках которого инспекторы не только искали угнанные автомобили, но и фиксировали грубые нарушения.Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили четверых водителей, управлявших машинами без прав. В их отношении были составлены административные материалы. Кроме того, совместно с бойцами ОМОН Росгвардии Свердловской области в одном из автомобилей инспекторы обнаружили вещество растительного производства и порошок белого цвета, которые были направлены на экспертизу.После результатов исследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.