Екатеринбург взял первое место в рейтинге популярных городов УрФО для туризма

13:53 | 20.10.2019

Фото: wikiway.com

Уральская столица возглавила рейтинг любимых туристами городов УрФО.



Согласно данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, второе место заняла Тюмень, а на третьем месте – Челябинск.



Кроме того, портал определил, что проживание в Екатеринбурге и Тюмени туристам обходится примерно в 1,7 тысячи рублей в сутки. При этом в столице Урала гости предпочитают оставаться на 3 дня, а Тюмень осматривают быстрее – за 1,5 суток.



Стоит отметить, что Екатеринбург также попал в топ-10 городов, которые женщины выбирают для отдыха осенью. В среднем за жилье они платят 1140 рублей в сутки и гостят по 5 дней.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»