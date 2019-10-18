В Екатеринбурге бездомный мужчина сломал подростку руку

13:16 | 20.10.2019

Фото: pushchino.msr.mosreg.ru

В уральской столице бездомный мужчина избил 14-летнего подростка палкой. Врачи диагностировали юноше перелом руки и ушиб мягких тканей головы.



Уточняется, что инцидент случился, когда школьник шел на учебу. Мужчина напал на него в переулке Разъездном. После случившегося юношу на «скорой» привезли в больницу. В полицию обратился дедушка школьника.



Сейчас пострадавший сидит дома с гипсом на руке. Следует добавить, что после произошедшего инспекторам удалось найти нападавшего. Им оказался 35-летний мужчина. Как отметили полицейские, свою вину бездомный признал.



Добавим, что по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»