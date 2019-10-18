Ночью на Уктусе огонь уничтожил два автомобиля

Вот так автомобили выглядели утром. Фото: E1.RU

Минувшей ночью во дворе дома № 4 в переулке Гончарном случился автомобильный пожар. Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт МЧС в 02:39. К месту возгорания выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Справиться с открытым огнём пожарным удалось за десять минут, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03:49. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Как следует из сообщения, огонь уничтожил автомобиль «Chevrolet Lanos». На площади 6 кв. м. поврежден моторный отсек, салон и кузов автомобиля.Однако, как сообщают очевидцы, подкрепляя свои слова фотографиями и видео, от огня в переулке Гончарном пострадали два автомобиля. Марку второго по фотографиям определить сложно. Пострадал он меньше первого, но моторный отсек машины выгорел. Об этом сообщает портал E1.ru.