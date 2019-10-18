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12:17 | 20.10.2019

Ночью на Уктусе огонь уничтожил два автомобиля

Минувшей ночью во дворе дома № 4 в переулке Гончарном случился автомобильный пожар. Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт МЧС в 02:39. К месту возгорания выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Справиться с открытым огнём пожарным удалось за десять минут, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03:49. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Как следует из сообщения, огонь уничтожил автомобиль «Chevrolet Lanos». На площади 6 кв. м. поврежден моторный отсек, салон и кузов автомобиля.

Однако, как сообщают очевидцы, подкрепляя свои слова фотографиями и видео, от огня в переулке Гончарном пострадали два автомобиля. Марку второго по фотографиям определить сложно. Пострадал он меньше первого, но моторный отсек машины выгорел. Об этом сообщает портал E1.ru.

Ночью на Уктусе огонь уничтожил два автомобиля


Ночью на Уктусе огонь уничтожил два автомобиляВот так автомобили выглядели утром. Фото: E1.RU

© «Вечерние ведомости»

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