Новости дня
12:01 | 20.10.2019
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области на трассе погибли две девушки
По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, авария случилась на 15 км автодороги р.п.Пышма – д. Талица. Согласно предварительным данным, молодой человек за рулем автомобиля «Опель Астра» не обеспечил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в ограждение моста, опрокинулся и загорелся.
«В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу. Водитель Опеля не пострадал. В отношении него сотрудниками ГИБДД организовано медицинское освидетельствование, взят забор крови на химико-токсикологическое исследование», - сообщил Горелых.
Добавим, что по итогам проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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