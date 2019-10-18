В Свердловской области на трассе погибли две девушки

Минувшей ночью в 02:05 в ДТП около Пышмы, на востоке Свердловской области, погибли две девушки, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. Ещё трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, авария случилась на 15 км автодороги р.п.Пышма – д. Талица. Согласно предварительным данным, молодой человек за рулем автомобиля «Опель Астра» не обеспечил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в ограждение моста, опрокинулся и загорелся.«В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу. Водитель Опеля не пострадал. В отношении него сотрудниками ГИБДД организовано медицинское освидетельствование, взят забор крови на химико-токсикологическое исследование», - сообщил Горелых.Добавим, что по итогам проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение.