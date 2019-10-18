«Уралочка» обыграла «Динамо» в Москве

11:04 | 20.10.2019

Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

Екатеринбургский волейбольный клуб «Уралочка» обыграл «Динамо» на выездном матче в Москве.



Уральским волейболисткам удалось выиграть три сета из четырех. Они победили «Динамо» со счетом 3:1.



Отметим, что следующая игра «Уралочки» состоится в Екатеринбурге 27 октября. Они будут играть с командой «Сахалин».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»