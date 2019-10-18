На Старой Сортировке в Екатеринбурге в ДТП с участием KIA погиб пешеход

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на проспекте Седова водитель KIA насмерть сбил пешехода. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.Уточняется, что инцидент случился недалеко от перекрестка с улицей Надеждинской. Стаж водителя KIA составляет всего два месяца.В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Ему было 63 года.