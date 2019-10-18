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10:03 | 20.10.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На Старой Сортировке в Екатеринбурге в ДТП с участием KIA погиб пешеход

В Екатеринбурге на проспекте Седова водитель KIA насмерть сбил пешехода. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Уточняется, что инцидент случился недалеко от перекрестка с улицей Надеждинской. Стаж водителя KIA составляет всего два месяца.

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Ему было 63 года.

На Старой Сортировке в Екатеринбурге в ДТП с участием KIA погиб пешеходФото: ИА «Ночные новости»

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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