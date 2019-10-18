В Екатеринбурге на Бебеля водитель устроил аварию и уехал

21:17 | 19.10.2019

Фото: Е1

В уральской столице на Бебеля, 114 водитель на Subaru устроил ДТП и уехал. Сотрудники ГИБДД занимаются розыском.



Стоит отметить, что в момент ДТП, по словам очевидцев, водитель был пьян. Мужчина ехал по дублеру по Бебеля со стороны Готвальда в сторону Опалихинской. Он на высокой скорости врезался в машины УАЗ иSkoda, после чего Skoda отлетела и врезалась в Audi. После этого водитель уехал и оставил машину возле дома по адресу Опалихинская, 21.



Машину после этого эвакуировали, а поиском виновника аварии занимаются инспекторы по розыску. Добавим, что в ДТП никто не пострадал.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»