На Урале пропала молодая девушка

20:55 | 19.10.2019

Фото: поисковый отряд «Скорпион»

В Нижнем Тагиле пропала 24-летняя Герасимова Кристина Алексеевна, об этом сообщает поисковый отряд «Скорпион». Девушка исчезла 17 октября.



Рост девушки 164 сантиметра, у нее карие глаза и светло-русые волосы.



Девушка была одета в темно-синюю парку, джинсы и голубые кроссовки. С собой у ней была бело-серая сумочка.



Отмечается, что у Кристины есть татуировка на левой лодыжке в виде надписи на латыни.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»