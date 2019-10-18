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20:01 | 19.10.2019

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

Праздничное шоу, посвященное 20-летнему юбилею Уральской горно-металлургической компании, состоялось сегодня во Дворце игровых видов спорта.

«Уважаемые друзья, коллеги, все, кто вместе с нами эти 20 лет трудился, созидал, делал большое государственное дело! Сегодня у всех нас праздник, и в честь этого праздника семьи работников предприятий будут соревноваться за звание лучшей семьи компании. От всей души желаю участникам успехов, побед! С праздником! Удачи!» – обратился к собравшимся генеральный директор УГМК Андрей Козицын.



Главными героями торжества стали спортивные семьи, в которых хотя бы один взрослый работает на предприятии компании. Участники прибыли из Приморского и Алтайского краев, Ленинградской, Кировской, Томской, Тюменской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской областей, Башкирии и Карачаево-Черкессии. В совокупности до места соревнования они проделали путь в половину экватора Земли. Если к этой цифре прибавить обратную дорогу, то «Семь-Я» опоясывает всю планету.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

Шесть семей-финалистов были определены на отборочных испытаниях 17 октября во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме.

Среди них:

— семья Абдульмановых (АО "Учалинский ГОК");

— семья Буньковых (АО "Уралэлектромедь");

— семья Малышевых (ОАО "Богословское рудоуправление");

— семья Коноваловых (Филиал ПСЦМ АО "Уралэлектромедь");

— семья Рябининых (Филиал ППМ АО "Уралэлектромедь");

— семья Чулковых (ПАО "Гайский ГОК").

В ходе большого юбилейного шоу зрители совершили путешествие по «Вселенной УГМК». Организаторы мероприятия – УГМК и Благотворительный фонд «Дети России» – придумали для участников необычные зрелищные эстафеты: скоростное ведение мяча в огромных ботинках, семейный бег в больших надувных лыжах и преодоление гигантской пятиметровой горки. Для того, чтобы справиться с этими испытаниями, членам семей недостаточно быть спортивными и ловкими, важно быть еще и дружными.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компанииЧтобы пройти все испытания, члены семей должны быть спортивными, ловкими и самое главное дружными.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компанииБолельщики дружно поддерживали свои команды. Переживали даже самые маленькие.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компанииНелегко пришлось и жюри. Выбрать лучших было крайне сложно.

Лучше всех преодолели препятствия и оказались самыми сплоченными члены семьи Чулковых из Гая, на втором месте команда Абдульмановых из Учалов, на третьем - семья Рябининых из Кировграда. Четвертое, пятое и шестое место досталось Коноваловым из ВерхНейвинска, Буньковым из Верхней Пышмы и Малышевым из Краснотурьинска.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

Серебряным и бронзовым призерам вручили путевки для путешествий, а победителям достался автомобиль. Семьи, не занявшие места на пьедестале почета, тоже не остались без подарка – им подарили денежные сертификаты.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компанииГлава семьи Чулковых и главный приз соревнований.


В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компанииСеребряным и бронзовым призерам вручили подарки и путевки для путешествий.


В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компанииБез подарка не остался никто, семьи, не занявшие призовые места, получили денежные сертификаты.


Юбилейным подарком всему залу стало выступление народной артистки России певицы Валерии.

В Екатеринбурге состоялось праздничное шоу «Семь Я» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании

Спортивное шоу «Семь-Я» проводится ежегодно с 2000 года. В историю праздника вписаны фамилии более чем 2 тыс. семей из 15-ти регионов страны, каждая четвертая команда сумела преодолеть несколько этапов и выйти в финал конкурса. Своим примером участники показывают важность спорта, здорового и активного образа жизни для каждой семьи.

© «Вечерние ведомости»

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