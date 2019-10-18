Движение трамваев до Фрезеровщиков в Екатеринбурге будет открыто с понедельника

17:09 | 19.10.2019

Фото: web.archive.org

В понедельник в уральской столице будет открыто движение трамваев до остановки Фрезеровщиков, об этом сообщили в ЕМУП ТТУ.



Напомним, движение до трех конечных остановок – Ферезровщиков, Таганской и Эльмаш было закрыто в середине прошлого месяца из-за ремонтных работ. В минувший понедельник было открыто трамвайное движение до Эльмаша, а уже 21 числа откроют Фрезеровщиков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»