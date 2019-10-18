На Ангарской в Екатеринбурге горел подземный гараж

16:40 | 19.10.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на улице Ангарской сегодня днем горел подземный гараж. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в помещении вспыхнул мусор.



Уточняется, что возгорание было в гараже рядом с домом номер 54б. Чтобы потушить пожар, на место выезжали 4 спасателя на пожарной спецмашине.



Пламя потушили быстро. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»