В Екатеринбурге открылся мемориал воинам-связистам

16:21 | 19.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 19 октября, в честь 100-летия военной связи в управлении связи штаба Центрального военного округа открылся мемориал воинам-связистам. В торжественном мероприятии принимал участие мэр города Александр Высокинский.



В пресс-службе администрации города рассказали, что главу города на открытии мемориала наградили медалью «100 лет войскам связи» за успехи во взаимодействии с командованием ЦВО. Вручал награду мэру уральской столицы командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.



Во время праздничной церемонии в Окружном доме офицеров Лапин также рассказал об успехах ЦВО, поздравил служащих военной связи и пожелал им крепчайшего здоровья. Завершилось мероприятие фотографированием и праздничным концертом.



Отметим, что День военного связиста ежегодно отмечается в России с 1919 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»