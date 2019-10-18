В Свердловской области горел частный жилой дом

15:45 | 19.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Каменском городском округе горел жилой дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 09:12 из села Барабаноского. Там, на улице Кирова, сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие, а также повредились стены и домашнее имущество частного жилого дома.



Пожар тушили 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Огонь потушили в 09:39, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 12:36.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»