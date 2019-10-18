В Екатеринбурге в 2020 году текст «Тотального диктанта» может прочитать его автор

15:17 | 19.10.2019

Фото: culture.ru

Екатеринбург поборется за звание столицы «Тотального диктанта». В случае победы именно в этом городе автор зачитает свой текст.



Ранее Екатеринбург уже пытался стать столицей акции, но победить в голосовании городу не удалось. В этот раз в список претендентов вошли Екатеринбург, Вологда, Ижевск, Казань, Краснодар, Нукус (Узбекистан), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов и Челябинск.



Стоит напомнить, что акция «Тотальный диктант» проводится каждый год. Участники акции благодаря ей могут проверить, насколько хорошо они знают русский язык. Каждый раз один из известных русских писателей придумывает текст диктанта и его зачитывают на всех площадках, а в городе, выбранном в качестве столицы, текст читает сам автор.



Добавим, что голосование начнется на официальном сайте «Тотального диктанта» 21октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»