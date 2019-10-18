Жители деревни в Свердловской области обратились к Путину с просьбой убрать ЛЭП возле домов

14:39 | 19.10.2019

Фото: strogino.mos.ru

Жители деревни Большое Седельниково обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой убрать высоковольтную линию электропередач, находящуюся меньше чем в пяти метрах от жилых домов, в то время как должна быть на расстоянии десяти.



Новую ЛЭП установили недавно, при этом, по словам жителей деревни, электричеством населенный пункт она не обеспечивает, а работает на участок, где расположены промышленные склады. Жители считают, что ЛЭП может угрожать здоровью уральцев, так как это противоречит экологическим, санитарным и эксплуатационным нормам.



Следует напомнить, что ранее жители деревни жаловались на другую проблему. В проект нового генплана Екатеринбурга внесли постройку полигона для ТКО на месте рядом с Седельниково, что возмутило свердловчан. Однако мэр уральской столицы Александр Высокинский заверил жителей, что новая площадка не будет построена без их согласия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»