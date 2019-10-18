Сегодня «Урал» сыграет с «Тамбовом»

13:34 | 19.10.2019

Фото: ФК «Урал»

ФК «Урал» сегодня, в 16:00, встретится с «Тамбовом» в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.



Главным судьей на встрече будет Игорь Панин из Дмитрова. Футболисты будут играть в пасмурную, но сухую погоду с температурой 9-10 градусов выше нуля.



Напомним, «Урал» находится на 9 месте в турнирной таблице с 14 очками, при том что столько же очков у «Арсенала», «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Рубина» и «Спартака». «Тамбов» же занимает последнюю строчку таблицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»