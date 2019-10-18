Один из троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной передал на волю признание, где взял всю вину на себя

Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге Марат Ахметвалиев передал на волю чистосердечное признание, где заявил, что его сообщники Федорович и Меньшикова не виноваты. Скан документа опубликовал портал URA.RU.«Я, Ахметвалиев Марат Мияссарьевич, признаюсь и полностью раскаиваюсь в том, что убил Ксению Каторгину и скинул ее в колодец. А Федорович и Меньшикова в этом не виноваты, я наносил удары ножом в область сердца», - заявляет Ахметвалиев.По словам адвоката Сергея Колосовского, вероятно, мужчина пытается смягчить наказание себе и своим подельникам. Так, Федоровичу, в случае виновности, грозит пожизненное заключение – ранее он уже отбывал наказание за подобное преступление, в котором не было погибших. Ахметвалиев, в случае виновности, может получить большой срок, но на пожизненном не оказаться. Также стоит добавить, что, хотя Ахметвалиев утверждает, что Меньшикова не орудовала ножом, следствию известно, что непосредственно к убийству она причастна.Стоит напомнить, что ранее в следственном комитете сообщали, что убийство инкриминируется всем троим сообщникам.