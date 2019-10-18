В Екатеринбурге началась подготовка к проекту межевания участка возле Октябрьской площади

12:35 | 19.10.2019

Фото: проектная документация/Администрация города Екатеринбурга

В мэр уральской столицы Александр Высокинский подписал постановление о проекте межевания территории в границах улиц Бориса Ельцина – Боевых дружин – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади - улицы Антона Валека. Подготовкой проекта будет заниматься ООО «Навигатор».



Уточняется, что строить новые объекты на данном участке не планируется, лишь технические изменения коснутся двух объектов незавершенного строительства и участка под перспективным подземным паркингом в районе пересечения улиц Февральской Революции и Антона Валека. В целом проект планировки сохранится, так как разрешение будет выдано лишь на корректировку проекта межевания в локализованных границах.



Отметим, что постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»