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12:13 | 19.10.2019

Фото: приют «Клякса»

Подростки избили кошку палками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге группа подростков избила кошку палками. От смерти животное спас мимо проходивший мужчина.

«Кошка лежала в центре круга, а дети беспощадно забивали ее палками. Мужчина разогнал их и подхватил бедное животное на руки», - цитирует портал Е1 сотрудников приюта для травмированных животных «Клякса».

По словам ветеринаров, у кошки множественные переломы таза и плеча. Сейчас они борются за жизнь животного. Кроме того, приют «Клякса» занимается сбором средств на лечение кошки и готовит заявление в полицию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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