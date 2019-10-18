Подростки избили кошку палками в Екатеринбурге

12:13 | 19.10.2019

Фото: приют «Клякса»

В Екатеринбурге группа подростков избила кошку палками. От смерти животное спас мимо проходивший мужчина.



«Кошка лежала в центре круга, а дети беспощадно забивали ее палками. Мужчина разогнал их и подхватил бедное животное на руки», - цитирует портал Е1 сотрудников приюта для травмированных животных «Клякса».



По словам ветеринаров, у кошки множественные переломы таза и плеча. Сейчас они борются за жизнь животного. Кроме того, приют «Клякса» занимается сбором средств на лечение кошки и готовит заявление в полицию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»