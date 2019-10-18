В Каменске-Уральском задержали женщину, подозреваемую в присвоении 239 тысяч рублей

11:45 | 19.10.2019

Фото: finobzor.ru

В Каменске-Уральском полиция расследует уголовное дело в отношении свердловчанки, подозреваемой в присвоении 239 500 рублей, об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».



Уточняется, что эти деньги гражданка присвоила себе во время работы менеджером в компании микрозаймов с июля по сентябрь. Она принимала заявки на микрозаймы от граждан, а позже перезванивала и сообщала клиентам, что им отказано в предоставлении услуги. Далее женщина оформляла микрозаймы на документы граждан и присваивала деньги себе. От рук свердловчанки пострадали 24 клиента.



Сейчас полиция расследует уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»