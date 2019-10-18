Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

11:24 | 19.10.2019

фото: Департамент информационной политики

Мерзлякова о статье Куйвашева: Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что лучше мечтать, чем довольствоваться достигнутым, лучше рисковать, чем бояться совершить ошибки. Эти жизненные установки характерны для губернатора Евгения Куйвашева.

"И хорошо, что он вынес это на обсуждение жителей области. Мне нравится, что мы настроены идти вперед, - заявила омбудсмен, комментирую программную статью Евгения Куйвашева «Не бояться мечтать. Вчера - мечта, сегодня - цель, завтра - реальность». - Но хотела бы подчеркнуть самую важную лично для меня мысль в этом выступлении: «Искренне убежден в том, что успехи и победы Свердловской области возможны только на основе народной поддержки, на основе нашей общей народной мечты о серьезных, позитивных преобразованиях в жизни».

Татьяна Мерзлякова отмечает, что мы очень часто сталкиваемся с тем, что многие руководители, ждут указаний свыше. Но, как сказано в статье, средняя температура по больнице не может устраивать всех, не может всех радовать.

"Все больше и больше общество хочет быть услышанным. У нас замечательные жители и по человеческим качествам, и по образованности, и по профессионализму. Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области, - говорит Татьяна Мерзлякова. - И тогда народная поддержка будет обязательно".

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:39 | 19.10.2019
Жители деревни в Свердловской области обратились к Путину с просьбой убрать ЛЭП возле домов

13:34 | 19.10.2019
Сегодня «Урал» сыграет с «Тамбовом»

13:01 | 19.10.2019
Один из троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной передал на волю признание, где взял всю вину на себя

12:35 | 19.10.2019
В Екатеринбурге началась подготовка к проекту межевания участка возле Октябрьской площади

12:13 | 19.10.2019
Подростки избили кошку палками в Екатеринбурге

11:45 | 19.10.2019
В Каменске-Уральском задержали женщину, подозреваемую в присвоении 239 тысяч рублей

11:24 | 19.10.2019
Мерзлякова о статье Куйвашева: Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области

11:04 | 19.10.2019
В центре Екатеринбурга в ДТП погиб человек

10:55 | 19.10.2019
В свердловском МЧС напомнили об осторожности на дорогах во время гололедицы

10:09 | 19.10.2019
В Екатеринбурге 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

09:30 | 19.10.2019
Ночью под Екатеринбургом произошло ДТП, участник которого не имел водительских прав

09:10 | 19.10.2019
Ночью в Екатеринбурге на Черкасской горел «ВАЗ»

18.10.2019

21:39 | 18.10.2019
В Екатеринбурге во время матча эвакуировали КРК «Уралец» во время матча из-за подозрительного предмета

21:13 | 18.10.2019
В Каменске-Уральском простились с убитой из-за автомобиля Ксенией Каторгиной

19:38 | 18.10.2019
Новый опрос: в Екатеринбурге могут вернуть прямые выборы мэра

19:30 | 18.10.2019
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года

19:22 | 18.10.2019
Власти Прикамья будут развивать Пермский научно-образовательный центр совместно с ЛУКОЙЛом

19:15 | 18.10.2019
Игорю Комарову рассказали о разработках промышленных предприятий Прикамья

18:59 | 18.10.2019
Вечером из-за снега Екатеринбург встал в пробки

18:38 | 18.10.2019
В свердловском ГУ МЧС отпраздновали 100-летие военной связи

18:13 | 18.10.2019
В Богдановиче за мошенничество при получении выплаты пенсии будут судить свердловчанина

18:07 | 18.10.2019
Бабушкина поддержала создание экспертной группы по мониторингу программы «Пятилетка развития»

18:00 | 18.10.2019
Депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал программную статью Куйвашева

17:58 | 18.10.2019
Снег и минус: прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные

17:38 | 18.10.2019
Жителя Кушвы осудят за незаконную рубку леса

17:20 | 18.10.2019
СК возбудил уголовное дело на грабителя екатеринбургского филиала банка

17:05 | 18.10.2019
Общественная палата подключится к мониторингу программы Куйвашева «Пятилетка развития»

17:04 | 18.10.2019
В Нижнем Тагиле по горячим следам поймали угонщика автомобиля

16:47 | 18.10.2019
Бидонько поддержал Куйвашева в необходимости ставить амбициозные задачи

16:41 | 18.10.2019
Банк «Открытие» окажет материальную помощь семье погибшего при ограблении офиса в Екатеринбурге

16:13 | 18.10.2019
На заседании Заксобрания Свердловской области разберутся в изменениях налога на имущество

16:00 | 18.10.2019
СИБУР обеспечил предприятия Прикамья контрактами на 1,35 млрд рублей

15:53 | 18.10.2019
В Екатеринбурге изменилась схема движения транспорта

15:26 | 18.10.2019
В Екатеринбурге энергетики перекрывают проезды между домами на улице Новгородцевой

15:06 | 18.10.2019
Заместитель полпреда Игорь Паньшин в ходе приема рассмотрел обращения жителей Пермского края

15:02 | 18.10.2019
Буддисты согласились освободить гору Качканар в Свердловской области





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 