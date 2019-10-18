Мерзлякова о статье Куйвашева: Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области

11:24 | 19.10.2019

фото: Департамент информационной политики

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что лучше мечтать, чем довольствоваться достигнутым, лучше рисковать, чем бояться совершить ошибки. Эти жизненные установки характерны для губернатора Евгения Куйвашева.



"И хорошо, что он вынес это на обсуждение жителей области. Мне нравится, что мы настроены идти вперед, - заявила омбудсмен, комментирую программную статью Евгения Куйвашева «Не бояться мечтать. Вчера - мечта, сегодня - цель, завтра - реальность». - Но хотела бы подчеркнуть самую важную лично для меня мысль в этом выступлении: «Искренне убежден в том, что успехи и победы Свердловской области возможны только на основе народной поддержки, на основе нашей общей народной мечты о серьезных, позитивных преобразованиях в жизни».



Татьяна Мерзлякова отмечает, что мы очень часто сталкиваемся с тем, что многие руководители, ждут указаний свыше. Но, как сказано в статье, средняя температура по больнице не может устраивать всех, не может всех радовать.



"Все больше и больше общество хочет быть услышанным. У нас замечательные жители и по человеческим качествам, и по образованности, и по профессионализму. Нам есть с кем советоваться, у кого учиться, на чье экспертное мнение ориентироваться – эти люди живут в нашей области, - говорит Татьяна Мерзлякова. - И тогда народная поддержка будет обязательно".

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»