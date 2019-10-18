Ночью в Екатеринбурге на Черкасской горел «ВАЗ»

09:10 | 19.10.2019

Фото: newsae.ru

В уральской столице минувшей ночью на улице Черкасской горел автомобиль «ВАЗ-2114», об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



О пожаре сообщили в 00:12. Из-за пожара в машине повредились моторный отсек и салон.



На место выезжали 2 единицы техники и 9 пожарных. С огнем спасатели справились за 4 минуты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»