В Екатеринбурге во время матча эвакуировали КРК «Уралец» во время матча из-за подозрительного предмета

21:39 | 18.10.2019

Фото: E1.RU

Из-за обнаружения подозрительного предмета на трибуне КРК «Уралец» во время матча «Автомобилист» - «Авангард» эвакуировали часть болельщиков.



Как уточнили на портале Е1.RU, бесхозный пакет обнаружили после первого периода. Для проверки подозрительного предмета на место выезжали саперы и полиция. Им удалось разобраться с пакетом во время перерыва, поэтому матч смогли продолжить практически вовремя.



Добавим, что в этот раз уральский «Автомобилист» одержал поражение. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу омского «Авангарда».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»