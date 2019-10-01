В Каменске-Уральском простились с убитой из-за автомобиля Ксенией Каторгиной

21:13 | 18.10.2019

Фото: Znak.com

На Урале сегодня, 18 октября, простились с убитой 27-летней Ксенией Каторгиной. Молодую мать провожали в последний путь в Каменске-Уральском.



С девушкой прощались в храме Покрова Божьей Матери. Как рассказали на портале Znak.com, на похороны Ксении Каторгиной, убитой 10 октября, пришли более 100 человек, в том числе – родные, близкие девушки, её молодой человек, мать и 9-летняя дочь.



Люди начали собираться возле храма ещё в 9:30. Гроб с телом погибшей занесли внутрь церкви к 11:00, там батюшка произнес короткую отповедь в адрес убийц.



«Очень горько осознавать, что наше общество уподобляется безнравственности. В Великую Отечественную войну немцы, фашисты, убивали женщин, убивали детей. А на сегодняшний день у нас есть такие же фашисты. Они убивают беззащитных женщин. То есть ничего не дорого у нас, не ценится! Давайте помолимся сейчас и попросим у Бога, чтобы он отпустил убиенной Ксении все прегрешения», — с такими словами начал обряд священник.



В 12:00 гроб с телом девушки отвезли на Ивановское кладбище Каменска-Уральского. Похоронили молодую мать в могиле её бабушки Анны Платоновны Каторгиной.



Напомним, 10 октября Ксения Каторгина поехала показывать свою машину Audi Q5 потенциальным покупателям и пропала. Несколько дней девушку искала полиция и отряды волонтеров. Позже автомобиль Ксении нашли у перекупщиков в Челябинске. Внутри машины были обнаружены следы крови.



15 октября полицейским удалось задержать троих подозреваемых в краже автомобиля и убийстве молодой матери. После продажи автомобиля они убили Ксению и избавились от тела, сбросив его в колодец на Уралмаше в Екатеринбурге.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»