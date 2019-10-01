Новый опрос: в Екатеринбурге могут вернуть прямые выборы мэра

19:38 | 18.10.2019

Фото: sm-news.ru

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер внес законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга. Для этого в городе могут провести ещё один общегородской опрос.



На своей страничке в Facebook Вегнер отметил, что только избранный горожанами глава города способен вести работу в интересах жителей, поэтому вопрос о выборах стоит пересмотреть.



Следует напомнить, что по закону выборы можно вернуть только через заксобрание, поскольку форму избирания глав города уполномочен выбирать только этот орган. По мнению Вегнра, решать этот вопрос без учета мнения граждан неправильно. Поэтому он предложил провести опрос, чтобы жители города высказали свое мнение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»