Вечером из-за снега Екатеринбург встал в пробки

18:59 | 18.10.2019

Фото:«Яндекс.Пробки»

В Екатеринбурге из-за ухудшения погоды образовались сильные пробки в час-пик. Согласно данным портала «Яндекс.Пробки», местами город стоит на 9-ти баллах.



Так, по состоянию на 18:30, сильные пробки были зафиксированы на дублере Сибирского тракта, улицах Малышева, Халтурина, Московской, Куйбышева, Восточной, Фурманова, 8 Марта, Свердлова, Стрелочников, проспектах Ленина и Космонавтов. В среднем автомобили движутся со скоростью 10 км/час.



Ситуацию осложняют аварийные ситуации на дорогах. Сразу несколько ДТП этим вечером произошли на улице Малышева, и проспектах Ленина и Космонавтов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»