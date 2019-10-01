В свердловском ГУ МЧС отпраздновали 100-летие военной связи

18:38 | 18.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области отметили 100-летие военной связи, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Во время торжественных мероприятий в МЧС поздравляли сотрудников отдела и ветеранов службы. Для гостей праздника была представлена специальная выставка, экспозиция которой включала в себя подвижной пункт управления, мобильный узел связи на шасси автомобилей повышенной проходимости и носимые средства связи.



Добавим, что участникам праздника также показали фильм об истории военной связи России и её роли в обеспечении безопасности, выступление творческих коллективов и устроили праздничное чаепитие.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»